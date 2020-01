Boy William Janjikan Konten YouTube yang Menggelegar dan Fenomenal

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor dan presenter Boy William saat ini juga aktif menjadi seorang YouTuber. Berbekal kanal YouTube yang menggunakan namanya, Boy sudah berhasil mengumpulkan 1,75 juta subscriber.

Pada awal 2020 ini, Boy mengaku telah menyiapkan banyak konten menarik untuk bisa ditonton.

• Ayah Vanessa Angel Restui Putrinya Menikah dengan Bibi Ardiansyah

"Gue sudah enggak sabar banget untuk kasih lihat ke masyarakat Indonesia. Karena tahun ini gue jamin akan lebih besar daripada tahun lalu," kata Boy saat ditemui di XXI Mal Ciputra, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Sejauh ini, Boy sudah menghasilkan 93 video yang terbagi menjadi beberapa edisi khusus, di antaranya #nebengboy, #drinkswithboy, dan lainnya.

Selain giat mengunggah cerita inspiratif, Boy juga sering mengajak para tokoh ternama, baik dalam maupun luar negeri untuk berbincang bersamanya.

"Konten-konten yang kami siapkan semoga akan ada beberapa yang akan jadi manfaat untuk orang-orang dan ada beberapa yang khusus untuk entertainment," ujar Boy.

Boy yang akan segera menikah tahun ini juga mengatakan, konsep konten videonya akan sedikit berbeda.

• Belasan Siswa SMK Kabur Saat PKL di Kapal Ikan Timika

"Di tahun ini, banyak yang bakal bikin kalian menggelegar, tahun lalu kan ada delapan jam ke Amerika, sudah Lucinta nyiprot minum ke gue, tahun ini ada lagi coming soon," tutur Boy.

Ditanya apakah akan kembali mengundang selebritas luar negeri, Boy masih belum mau membocorkannya.

" Nebeng Boy kami sudah ada beberapa yang antri tayang, bintang tamu yang gue rasa bisa menjadi berita di Indonesia," ucap Boy.

"It's good very controversial, very fenomenal, sebentar lagi akan tayang," lanjutnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Tahun Ini, Boy William Janjikan Konten YouTube yang Menggelegar dan Fenomenal.