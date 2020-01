Film Joker Dapat 11 Nominasi di Oscar 2020

TRIBUN-MEDAN.com- Daftar nominasi untuk Academy Awards atau Piala Oscar tahun ini telah diumumkan dan film Joker memimpin dengan 11 nominasi.

Film yang diadaptasi dari komik DC itu di antaranya masuk menjadi nomine untuk kategori Best Picture, Best Director, dan Best Actor untuk Joaquin Phoenix, plus delapan penghargaan lainnya.

Perolehan 11 nominasi Oscar untuk Joker sama dengan jumlah nominasi yang film itu dapatkan di British Academy Film Awards, yang diumumkan pekan lalu.

Di bawah Joker, film The Irishman, 1917, dan Once Upon a Time ... in Hollywood mengikuti dengan 10 nominasi.

Seperti Joker, film The Irishman, 1917 dan Once Upon a Time ... in Hollywood semuanya menjadi nomine dalam kategori Best Picture.

Nominasi terbanyak lainnya adalah Ford vs Ferrari (dirilis di Inggris dengan judul Le Mans 66), Jojo Rabbit, Little Women, Marriage Story, dan film Korea Selatan berjudul Parasite.

Marriage Story, Parasite, Little Women, serta Jojo Rabbit masing-masing memperoleh enam nominasi.

Sedangkan, film Ford v Ferrari yang dibintangi Matt Damon meraih empat nominasi.(*)

