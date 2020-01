Film Parasite Kembali Raih Prestasi, Raup 6 Nominasi Oscar 2020

TRIBUN-MEDAN.com- Film Parasite mencatat sejarah bagi perfilman Korea Selatan.

Karya sutradara Bong Joon Ho itu menjadi film pertama Korea Selatan yang masuk nominasi Oscar untuk best picture (film terbaik) dan best international film (film internasional terbaik).

Pada pengumuman nominasi Academy Awards (Oscar) 2020, Senin (13/1/2020), Parasite mendapat enam nominasi.

• Alexandra Gottardo Diam-diam Telah Resmi Bercerai dengan Arief Utama Waworuntu

Keenam nominasi itu adalah Best Picture, Best Director (sutradara terbaik), Original Screenplay (naskah asli) bersama Jin Won Han, Best Editing, Best Production Design, dan Best International Film.

Sebelumnya Parasite telah dinobatkan sebagai Film Berbahasa Asing Terbaik di Golden Globe Awards 2020.

Beberapa jam sebelum nominasi Oscar diumumkan, Parasite juga mendapat penghargaan pada ajang Critics’ Choice Awards 2020, Minggu (12/1/2019) waktu California.

Sutradara Bong Joon Ho dinobatkan sebagai sutradara terbaik bersama Sam Mendes yang membesut 1917.

Saat memberi sambutan, Bong Joon Ho mengaku tidak menyangka bakal mendapat tersebut.

• Seungri Hadiri Sidang Pengajuan Penahanan, Apakah akan Ditahan?

Dia pun tidak menyiapkan pidato. “Hari ini, saya hanya akan menikmati burger vegan dan mencoba menikmati acara ini,” kata Bong Joon Ho.

“Banyak kejadian tidak terduga dalam hidup, seperti (cerita) Parasite. Saya yakin, yang sudah menonton filmnya juga tidak menyangka apa yang akan terjadi,” lanjut sutradara tersebut.

Bong Joon Ho mengaku sangat gembira dinominasikan bersama sutradara-sutradara hebat yang sangat dia kagumi.

Parasite mendapat sambutan meriah saat diputar perdana di Festival Film Cannes 2019. Film itu mendapat standing ovation selama sekitar 8 menit.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cetak Sejarah, Film Parasite Raup 6 Nominasi Oscar 2020",