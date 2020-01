Billie Eilish Dipilih Nyanyikan Lagu James Bond

TRIBUN-MEDAN.com- Penyanyi Billie Eilish dipilih untuk menyanyikan lagu tema film James Bond No Time To Die.

Sebelumnya Eilish mengisyaratkan hal itu melalui akun Instagram-nya.

Dia mengunggah foto logo James Bond 007. “No Time To Die JAMES BOND. AND I AM SINGING THE THEME SONG. WHAAT,” dia menulis pada keterangan foto.

Akun resmi James Bond, @007 kemudian mengkonfirmasi hal itu melalui Twitter. “The #NoTimeToDie title song will be performed by Billy Eilish,” tulis akun @007.

Disebutkan juga Billie Eilish menulis lagu itu bersama kakaknya, Finneas O’Connel.

“(Billie Eilish) menjadi artis termuda yang menulis dan merekam lagu tema James Bond,” lanjut akun James Bond.

Sebagai informasi, Billie Eilish saat ini berusia 18 tahun.

Akun James Bond juga mengunggah pernyataan penyanyi tersebut.

“Luar biasa rasanya bisa menjadi bagian dari ini. Bisa membuat lagu tema untuk film yang telah menjadi legenda merupakan kehormatan besar,” kata Eilish.

