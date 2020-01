Lagu Slank Ku tak Bisa Jauh, Lirik Lagu Slank Video dan Sederet Lagu Nella Kharisma, Alan Walker dll

T R I B U N-MEDAN.com - Lagu Slank Ku tak Bisa Jauh, Lirik Lagu Slank Video dan Sederet Lagu Nella Kharisma, Alan Walker dll

Berikut kunci gitar dan lirik lagu ku tak bisa jauh darimu milik Slank.

Kunci gitar dasar dari C bisa kalian gunakan, khusus untuk pemula yang baru belajar gitar. Selasa ( 19/11/19 ).

Berikut lirik dan chord lagu Ku Tak Bisa dari Slank:

Intro : C ...

C Em

Pernah berpikir tuk pergi

F C G

dan terlintas tinggalkan kau sendiri

C Em

Sempat ingin sudahi sampai di sini

F C G

coba lari dari kenyataan tapi ...

Dm F C G

Ku tak bisa ... jauh 2x dari mu

C Em

Lalu mau apa lagi

F C G

kalo kita sudah gak saling mengerti