Animo Ikut Les CPNS Meningkat, Adzkia Adakan Try Out Diikuti Sampai 5 Ribu Peserta

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ikut bimbingan belajar atau bimbel menjadi salah satu cara untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi tes CPNS.

Beragam fasilitas bimbel bisa membantu pelamar untuk siap menghadapi tes CPNS.

Marketing Adzkia, Andre mengatakan saat ini pihaknya membuka program les CPNS dan tahun ini peserta les CPNS lebih besar dibandingkan tahun lalu.

"Setiap tahun kita membuka program les CPNS ini, tahun ini peserta les CPNS lebih banyak dibandingkan tahun lalu," ujar Andre di Medan, Jumat (17/1/2020).

Diakuinya, tahun ini formasi CPNS lebih banyak dibandingkan tahun lalu dan hal ini juga yang menjadi salah satu faktor pendukung banyaknya peserta les CPNS.

"Animo peserta CPNS bisa dilihat juga dengan banyaknya peserta yang ikut try out. Pada 12 Januari lalu, kita menggadakan kegiatan try out di Pardede Hall Medan, dan jumlah pesertanya itu lebih kurang 5 ribu peserta dan ini rekor terbesar selama Adzkia mengadakan try out CPNS," ungkapnya.

Kata Andre, kegiatan try out ini berbayar dengan harga dibanderol Rp 20 ribu untuk siswa Adzkia dan Rp 35 ribu untuk siswa umum.

Sementara untuk bimbel khusus tes CPNS 2019 di Bimbel Adzkia CPNS Medan dikenakan Rp 2,5 juta dan biaya pendaftarannya Rp 250 ribu dengan 30 kali pertemuan, dan waktu belajarnya pagi, sore dan malam.

Jadwal pertemuan les pagi dimulai pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, sedangkan jadwal les sore pada pukul 15.00 sampai 18.20 WIB dan jadwal kelas malam pada pukul 19.00 hingga 20.30 WIB.

"Biaya bimbingan itu Rp 2,5 juta, hanya saja kita memberikan diskon khusus sebesar Rp 500 ribu, jadi cukup bayar Rp 2 juta. Khusus bagi siswa Adzkia yang sudah bimbel di Adzkia CPNS, apabila mengikuti kelas reguler lagi hanya dikenakan biaya Rp 1 juta plus biaya pendaftaran Rp 250 ribu," ucapnya.