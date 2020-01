Puluhan Relawan Tanam Ratusan Bibit Pohon di Bantaran Sungai Babura

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak 150 bibit pohon ditanam di tepi sungai Babura, samping Taman Beringin, Jalan Sudirman Medan Minggu (19/1/2020). Berbagai relawan tampak meramaikan kegiatan ini.

Relawan berasal dari Yayasan Budaya Hijau Indonesia (YBHI), Try To Zero Waste (TTZW) Medan, Environtment Online (ENO), serta beberapa sopir ojek online yang sedang berada di Taman Beringin.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Yayasan Budaya Hijau Indonesia, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, serta PT.Pelabuhan Indonesia (Pelindo) ini merupakan kegiatan bertajuk Merawat Budaya Fang Shen yakni budaya melepaskan makhluk hidup ke habitatnya masing-masing.

Kegiatan dilakukan menjelang Imlek dengan harapan dapat melestarikan budaya yang berdampak baik bagi lingkungan.

"Dalam kegiatan ini kita bisa lihat, tidak ada perbedaan ras, suku, agama, semuanya berbaur, kita sama-sama berbuat," kata Ketua Yayasan Budaya Hijau Indonesia, Bathara Surya Putra.

Ia mengatakan bahwa budaya Fang Shen masih hanya dikenal oleh kalangan masyarakat Tionghoa, belum masyarakat Indonesia keseluruhan.

"Kita juga ingin, masyarakat kenal dengan budaya ini," katanya. (cr14)