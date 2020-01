Buruh Asahan Tolak Omnibus Law, Minta Dukungan DPRD

TRIBUN-MEDAN.com - Puluhan massa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) berunjuk rasa ke kantor DPRD Asahan, Senin (20/1/2020), menuntut wakil rakyat menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law.

Setelah 20 menit menyampaikan aspirasinya, massa buruh lalu diterima sejumlah anggota DPRD Asahan. Kemudian disepakati 10 orang perwakilan buruh untuk berdialog dengan Komisi D DPRD Asahan.

Usai berdialog, Ketua Komisi D DPRD Asahan, Irwansyah Siagian menyatakan bahwa mereka akan mendukung tuntutan buruh bila RUU Omnibus Law yang diajukan pemerintah justru tidak memberikan kesejahteraan buruh.

"Kami akan menolak poin-poin di RUU Omnibus Law yang berisi tidak mensejahterakan pekerja atau buruh dan masyarakat miskin. DPRD akan menindaklanjuti tuntutan buruh," kata Irwansyah, Senin.

Sebelumnya, Koordinator Lapangan Konfederasi SBSI Asahan, Rahmad Syambudi dalam orasinya menyatakan bila nantinya UU Omnibus Law yang rencananya bakal diterapkan pemerintahan Jokowi-Amin, mengancam kehidupan kaum buruh.

Meski Rahmad menyebutkan bahwa tujuan awal pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law untuk meningkatkan investasi di Indonesia, namun justru membuat buruh semakin tertindas.

"Kami menolak RUU Omnibus Law yang saat ini sudah disampaikan ke DPR RI. Bila RUU Omnibus Law akhirnya diterapkan, maka akan semakin memiskinkan buruh," kata Rahmad melalui pengeras suara.

Disebutkan Rahmad, beberapa Undang-undang yang bakal direvisi dalam RUU Omnibus Law, diantaranya UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelisihan Perselisahan Hubungan Industrial.

Menurut Rahmad, ancaman yang bakal dihadapi buruh apabila RUU Omnibus Law berhasil disahkan, maka pemerintah dan pengusaha akan menerapkan upah minimum per jam, sehingga hak atas upah minimum bakal dihapuskan.

Selain itu, RUU Omnibus Law itu akan membuat sistem outsourching semakin memperluas sesuai fleksibilitas pasar kerja. Akibatnya pengusaha akan dengan mudah mem-PHK buruh.

"Bila itu diterapkan, maka buruh terancam akan dibuat layaknya hewan sirkus. Kalau sehat dipekerjakan. Kalau sakit, langsung diganti dengan buruh lain yang masih produktif," ujarnya.

