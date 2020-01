BERITA FOTO Menyambut Chinese New Year 2020, Mobil BMW The New 7 hadir di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Menyambut Chinese New Year 2020, hari ini Selasa (21/01/2020) BMW Indonesia dan PT Artha Motor Lestari (AML) pertajam profil sedan paling mewahnya dengan luncurkan model dan varian terbaru dari BMW Seri 7 Long Wheelbase dl BMW AML Medan.

THE NEW 7 adalah sedan premium termewah dengan tampilan desain elegan serta teknologi inovatif. Layaknya model sebelumnya, THE NEW 7 dirakit secara lokal di BMW Production Network 2, Gaya Motor, Sunter Jakarta dan hadir dalam dua varian: The New BMW 740Li Opulence dan The New BMW 730Li M Sport.

Pada acara ini turut hadir perwakilan BMW Group Indonesia, Jodie O'tania, Director of Communications BMW Group Indonesia, dan Tjundaka Natawardaya, Director PT Artha Motor Lestari (AML).

THE NEW 7 lengkapi 6 model BMW di segmen kendaraan mewah, dengan desain eIegan dan kenyamanan berkendara yang telah mencapai sebuah level baru yang belum pernah ada sebelumnya.(sky/tribun-medan.com)