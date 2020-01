BIG MATCH Liga Inggris: Chelsea vs Arsenal, Ini Jadwal Lengkap Liga Inggris Tengah Pekan

Satu di antara laga yang dinanti pada pekan ke-24 tersebut ialah pertandingan bigmatch Chelsea vs Arsenal.

TRIBUN-MEDAN.com - Liga Inggris pekan ke-24 akan bergulir pada tengah pekan ini.

Sepuluh pertandingan akan tersaji dalam jadwal Premier League - kasta tertinggi Liga Inggris - pada Rabu (22/1/2020) hingga Jumat (24/1/2020).

Satu di antara laga yang dinanti pada pekan ke-24 tersebut ialah pertandingan bigmatch Chelsea vs Arsenal.

Pada Rabu (22/1/2020) dini hari ada enam pertandingan yang akan dimainkan.

Pertandingan tersebut dibuka oleh lima laga yang semuanya dimulai pukul 02.30 WIB.

Pertandingan itu ialah Bournemoth vs Brighton, Aston Villa vs Watford, Crystal Palace vs Southampton, Sheffield United vs Manchester City, dan Everton vs Newcastle United.

Selain itu, berselang 45 menit kemudian bigmatch antara Chelsea vs Arsenal di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris.

Kemudian, pada Kamis (23/1/2020) dini hari akan ada tiga pertandingan Liga Inggris yang akan dimainkan.