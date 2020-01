Jennifer Dunn Tuliskan Curhatan Dirinya Disayang Suami, Sarita Abdul Mukti Malah Bikin Unggahan Ini

Saat mengunggah potret berlibur bersama keluarga suami, Jennifer Dunn pun menyinggung soal keakraban dengan keluarga suaminya.

TRIBUN-MEDAN.com - Rumah tangga Sarita Abdul Mukti dan Faisal Harris, resmi berakhir pada November 2019 lalu.

Putusan cerai dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan (15/11/2018) dan dalam sidang perceraian tersebut, Sarita Abdul Mukti tak menutut hak asuh anak dan harta gono-gini kepada Faisal Harris.

19 tahun bersama dan dikaruniai 4 orang anak, tak membuat Faisal Harris mempertahankan rumah tangganya dengan Sarita.

Setelah resmi bercerai dari Sarita, Faisal Harris kini telah resmi menjadi suami Jennifer Dunn.

Meski telah resmi menikahi Jedun, Faisal masih menyayangi keempat putrinya dan mengajak liburan bersama ke Hongkong beberapa waktu lalu.

Foto lawas keluarga Sarita dan Faisal saat masih bersama.

Jedun sapaan akrab Jennifer Dunn kerap membagikan kebersamannya dengan sang suami, di Instagramnya.

Ia yang sekarang berhijab, mengungkap bahwa terus berusaha menjadi pribadi yang baik.

"Still in the process of improving my self,

because perfection belongs only to Allah :)," tulisnya pada Sabtu (18/1/2020).