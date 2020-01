Kembali Dipasangkan dengan Robert De Niro, Leonardo Dicaprio Merasa Terhormat

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Leonardo DiCaprio dan Robert De Niro bakal beradu akting dalam film garapan Martis Scorsese berjudul Killers of the Flower Moon.

Akhirnya dua bintang ini dipertemukan kembali dan bekerjasama dengan Scorsese setelah hampir 30 tahun lalu bermain bersama di film This Boy’s Life (1993).

Berbicara di SAG Awards 2020, Leonardo DiCaprio merasa terhormat karena dipasangkan dengan Robert De Niro dan bisa bekerjasama kembali dengan Martin Scorsese.

“Saya belajar banyak dari keduanya. Saya beruntung bisa bekerjasama dengan keduanya, Bob (Robert De Niro) sejak This Boy’s Life dan Marty (Martin Scorsese) sejak Gangs of New York,” kata Leonardo DiCaprio dilansir dari NME, Rabu (22/1/2020).

“Setelah 30 tahun, bekerjasama dengan Bob lagi di film Martin Scorsese Killers of the Flower Moon adalah suatu kehormatan,” ujarnya melanjutkan.

Sementara itu, Robert De Niro mengaku tak menyangka bisa beradu akting dengan Al Pacino dan Martin Scorsese lagi.

Sebelumnya, De Niro dan Scorsese sukses bekerjasama dalam film The Irishman.

Killers of the Flower Moon diadaptasi dari novel best seller karya David Grann yang dirilis tahun 2017.

Novel itu menceritakan tentang kisah pembunuhan suku bangsa Osage pada tahun 1920an.

Ketika itu, suku bangsa Osage di Amerika terbunuh setelah ditemukan sumber minta di bawah tempat tinggal mereka di Oklahoma.

Kemudian, FBI yang baru terbentuk diminta untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut.

Menurut informasi, Killers if the Flower Moon bakal mulai syuting di Oklahoma musim semi tahun ini.(*)

