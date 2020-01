Prekuel Game of Thrones Tayang 2022, Sophie Turner Tak Akan Bermain

Aktris asal Inggris Maisie Williams (kiri) da Sophie Turner menghadiri pemutaran perdana musim ke-8 film seri Game of Thrones di Radio City Music Hall, New York City, pada 3 April 2019.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris Sophie Turner tidak akan memerankan karakter Sansa Stark di prekuel serial Game of Thrones, yakni House of the Dragon.

Hal itu dikatakan sang artis pada Variety saat menghadiri SAG Awards beberapa waktu lalu.

“Saya tidak ingin menjadi bagian dari itu,” kata Sophie Turner dilansir dari NME, Selasa (21/1/2020).

Bahkan, sebelumnya, Turner berseloroh mengatakan bahwa ia tidak akan terlibat dalam prekuel Game of Thrones meskipun dibayar mahal.

“Kecuali mereka memberi saya banyak uang, saya tidak akan melakukannya,” kata Turner berseloroh.

Kemudian, Turner membagikan kenangan ketika terakhir kali memerankan Sansa Stark.

Ia mengatakan bahwa sangat luar biasa berjalan di set Winterfell. Tetapi, saat itu juga dia sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama tiga hari.

Sebelumnya diberitakan bahwa HBO mengonfirmasi House of the Dragon tidak akan rilis sampai 2022.

“Dugaanku, kita akan melihatnya tayang di 2022,” kata kepala program HBO, Casey Bloys.

Bloys menambahkan bahwa penulisnya masih bekerja keras membuat kisah yang bagus saat ini.

Oleh karenanya, belum diketahui pasti kapan syuting House of the Dragon akan dimulai.

House of the Dragon disebut bakal berlatar 300 tahun sebelum House Targaryen dan naga mereka berkuasa.(*)

