PT KIM Diproyeksikan Bagikan Deviden Rp 8 Milyar Untuk PAD Sumut di Tahun 2020

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menjalin kerjasama dengan PT KIM untuk bersama-sama dapat mengembang Halal Industrial Estate dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, demi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, di Kantor PT KIM, Jalan Yos Sudarso, Kota Medan, Rabu (22/1/2020).

Ketua Umum Kadin Sumatera Utara Ivan Iskandar Batubara antusias menyambut kerjasama antara dua belah pihak ini.

Menurut Ivan, banyak terobosan yang telah dilakukan oleh PT. KIM selama 2 tahun dibawah kepemimpinan Direktur Utama Trisilo Ari.

"Deviden untuk PAD Sumut yang dulunya setiap tahun hanya dibawah Rp 1 miliar kini sudah mencapai hampir Rp 3 miliar dan diproyeksi akan mencapai Rp 8 milyar pada tahun ini," ucap Ivan.

Bertemu dengan Trisilo Ari Setyawan, Direktur Utama PT. Kawasan Industri Medan (KIM) di Wisma Kawasan Industri, Ivan mengharapakan, silaturahmi dan kerjasama yang dilakukan ini dapat bisa saling bertukar informasi mengenai pengembangan pada bidang industri. Baik itu dalam mengutamakan pelayanan dan kenyamanan bagi investor di kawasan tersebut.

"Artinya investor tidak perlu bersusah payah memikirkan hal-hal pendukung operasional bisnisnya di KIM karena semua sudah menjadi paket layanan dan diurus secara profesional oleh PT. KIM. Sesuai dengan slogannya "Your Partner in Integrated Solution and Services," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Ivan di dampingi Direktur Eksekutif Kadin Sumut Hendra Utama serta para Wakil ketua Umum Kadin Sumut Wakil Ketua Umum Kadin Sumut antara lain Syahrian Harahap, Hendra Arbie, Santri Sinaga dan M. Isa Indrawan.

Dirut PT KIM, Trisulo Ari juga antusias menjalin mitra kerja dengan Kadin Sumut di mana visi yang ada, yaitu pengembangan investasi di Sumatera Utara.

"Kami mengajak Kadin Sumut untuk bersama mengembangkan kawasan industri halal yg saat ini sedang dikelola PT KIM. Selain itu ekosistem pendukung kawasan juga perlu bersama dibangun supaya masyarakat mendapatkan manfaat yang seimbang dengan kehadiran PT KIM di daerah ini," ucap Trisulo Ari.

Kadin Sumut dengan PT KIM juga akan mengimplementasikan Nota Kesepahaman MoU antara Kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bapak Erick Thohir Dan Kamar Dagang Dan Industri Indonesia (Kadin) Bapak Rosan Perkasa Roeslani.

"Inilah sebagian wujud upaya Kadin bersama BUMN memberdayakan usaha swasta, usaha mikro, kecil dan menengah agar bersama dalam membangun usaha untuk meningkatkan ekonomi daerah," ucapnya.

Setelah pertemuan ini, pihaknya berharap PT KIM bisa menjadi anggota Kadin Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri.

