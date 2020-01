Rami Malek Bakal Naik Panggung Oscar 2020

TRIBUN-MEDAN.com- Penghargaan bergengsi dalam industri hiburan dunia, Piala Oscar bakal dihelat pada 9 Februari 2020 mendatang.

Bertempat di Los Angeles, California, sejumlah bintang dipastikan akan membacakan peraih Piala Oscar 2020.

Dilansir dari Eonline, Selasa (21/1/2020), bintang Mr. Robot Rami Malek yang tahun lalu didapuk menjadi aktor terbaik, bakal membacakan salah satu kategori tahun ini.

“Kami suka melanjutkan tradisi untuk pemenang Oscar tahun lalu naik ke panggung untuk merayakan pencapaian dari teman-teman mereka,” kata Produser Lynette Howell Taylor dan Stephanie Allain.

Selain Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali, dan Regina King juga bakal naik panggung membacakan pemenang Piala Oscar 2020.

Diketahui, Mahershala Ali berhasil membawa pulang Piala Oscar 2019 untuk kategori Best Supporting Actor berkat aktingnya di Greenbook.

Sementara Olivia Colman berhasil membawa pulang Piala Oscar 2019 untuk kategori Aktris Terbaik karena akting apiknya di The Favourite.

Kemudian, Regina King diketahui menyabet penghargaan untuk kategori Best Supporting Actress berkat aktingnya di film If Beale Street Could Talk.

Sejauh ini baru empat aktris dan aktor tersebut yang dipastikan bakal kembali naik panggung di malam penghargaan Piala Oscar 2020.(*)

