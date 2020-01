Viral Video Pria Coba Main Filter Instagram, Berkali-kali Mencoba namun Diramal Jomblo Seumur Hidup 

TRIBUN-MEDAN.com - Akhir-akhir ini warganet gemar bermain filter instagram.

Tak terkecuali seorang pemuda bernama Mohd Hafizi Firdaus Ridzuan.

@FizieFirdaws47 pada 15 Januari 2020 silam. Ridzuan mengunggah video dirinya bermain filter instagram di akun twitternya@FizieFirdaws47pada 15 Januari 2020 silam.

Ridzwan mencoba filter pertanyaan 'kapan dirinya akan menemukan pacar?'

Namun jawaban yang didapatkannya sontak membuatnya kecewa.

"(Buy a cat because you're going to be single forever)

Beli kucing karena kamu akan menjadi jomblo selamanya," tulis filter instagram.

Ridzuan kemudian tertawa dengan jawaban yang didapatnya tersebut.

"Hahahahah, aku serius. Betul-betullah, janganlah suruh aku beli cat," ujarnya.

Tak menyerah, Ridzuan kemudian mencoba untuk kedua kalinya.

Pemuda tersebut berharap dapat jawaban yang lebih baik.

Namun jawaban kedua tidak berbeda jauh dengan yang pertama.

"You will be forever alone

(Kamu akan terus sendiri)"