Idol Kpop Lee Dong Wook Kaget Lihat Hasil Tes DNAnya, Kenapa Ya?

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Korea Selatan, Lee Dong Wook, mendadak terkejut di sela acara yang dipandunya gara-gara hasil tes DNA.

Pada episode 22 Januari program bincang-bincang "Because I Want to Talk", Lee Dong Wook menghadirkan bintang tamu bernama Yoo Sung Ho, seorang dosen di Seoul National University dengan spesialis kedokteran forensik.

Lee Dong Wook awalnya mengungkap, ia dan produsernya yang kebetulan seumuran, telah melakukan tes DNA sebelumnya lewat ludah karena ingin tahu bagaimana perbedaan "usia biologis" tubuh mereka.

Profesor Yoo Sung Ho pun mengatakan bahwa hasil tes DNA mereka telah keluar.

Dari sisi ayah, Lee Dong Wook dan produsernya memiliki keturunan khas Korea.

Namun, hal yang mengejutkan ditemukan ketika melihat sisi ibu mereka.

Sementara sang produser memiliki keturunan khas Korea, sisi ibu Lee Dong Wook ternyata memiliki gen yang biasanya ditemukan di Siberia.

Lee Dong Wook sontak kaget mendengarnta.

"Apakah saya Siberia?" tanyanya tak menyangka dan membuat Yoo Sung Ho tertawa.

Yoo Sung Ho lalu menjelaskan bahwa Lee Wook tetap orang Korea, namun gen Siberia ini muncul untuk kurang dari satu persen orang Korea.

Lee Dong Wook diberi tahu bahwa gen itu dibagi dengan Koryaks dan Khakassians di Siberia.

"Saya pikir ibu saya akan menjadi orang yang paling terkejut dengan ini! Fakta bahwa saya (memiliki gen) Siberia!" ucap Lee Dong Wook seraya tertawa.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lakukan Tes DNA, Lee Dong Wook Terkejut Lihat Hasilnya",