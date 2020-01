Jessica Iskandar Memata-matai Richard Kyle Lewat sang Ayah, Kenapa Ya?

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Richard Kyle dihadiahi motor mewah keluaran Inggris oleh sang calon istri, Jessica Iskandar.

Tak tanggung-tanggung, motor gede yang memang telah diidamkan Richard Kyle itu kabarnya bernilai ratusan juta rupiah.

Sebelum membelikan motor gede untuk Richard Kyle, Jessica Iskandar mengaku terlebih dulu memata-matai calon suaminya itu.

"Aku udah tahu dia suka motor, udah gitu suatu hari dia mau lihat motor, aku bilang 'Yang ajak papa aku yang'," kata Jessica Iskandar saat ditemui Grid.ID di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).

"Terus papa aku jadi mata-mata aku di mana lokasinya, belinya di mana. Ya udah terus aku siapin," lanjutnya.

Motor mewah yang diberikan Jedar, sapaan akrab Jessica Iskandar, juga rupanya sekaligus kado ulang tahun Richard.

"Emang ulang tahun kemarin aku gak sempet beli hadiah apa-apa," ucap Jedar.

Untuk menambah suasana kejutan, Jedar pun mengerjai calon suaminya sebelum memberikan motor tersebut.

"Iya pas baru dateng kan langsung marah-marah soalnya kan dia tahu mobilnya lecet. Ya udah gitu terus tiba-tiba surprise," tutur Jedar.

Richard yang sempat emosional melihat mobilnya lecet pun akhirnya luluh setelah mendapat kado motor gede yang didambakannya.

"Iya surprise banget, kaget. Surprise. Lecet (di mobil) masih ada tapi soalnya aku gak mikir lecet, lebih ke hadiah yang keren banget," ujar Richard.

"Thanks sayang, you are the best," pungkas Richard lagi seraya mengecup kening Jedar.(*)

