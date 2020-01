Kylie Jenner Ungkap Keinginan Miliki Empat Anak

TRIBUN-MEDAN.com- Stormi Webster rupanya harus siap-siap berbagi perhatian.

Hal ini lantaran ibunya, Kylie Jenner mengungkapkan keinginan untuk memiliki empat orang anak seperti Kim Kardashian.

Kylie yang sedang mendandani kakaknya, Kim Kardashian dalam sebuah video YouTube berjudul "Get Ready With Us: Kim and Kylie" mengutarakan niatnya itu pada Kim.

• Antasipasi Virus Corona dari China dengan Perketat Pintu Masuk, Ini Imbauan Dinas Kesehatan

Sebenarnya, komentar pemilik merek kosmetik ternama, Kylie Cosmetics itu berawal dari pertanyaan yang dilontarkan netizen untuk Kim.

Pertanyaan itu tentang bagaimana Kim bisa menyeimbangkan kehidupan sebagai ibu bekerja dan perannya sebagai ibu dari empat orang anak.

Kemudian, netizen tersebut juga bertanya apakah Kylie pernah membayangkan dirinya dengan empat orang anak, yang kemudian langsung dijawab oleh Kylie.

“Aku yakin diriku memiliki empat anak. Aku hanya tidak tahu kapan," kata Kylie dilansir dari Fox News.

"Aku tidak punya batasan waktu untuk ini, dan aku tidak tahu apakah aku akan memiliki anak lagi besok atau aku akan memiliki empat anak lagi dalam tujuh tahun ke depan,” kata Kylie lagi.

• Gandeng Universitas Harapan, Pemkot Medan Latih Pelaku UKM Pasarkan Produknya

Pernyataan ini tak lepas dari perkataan Kylie sebelumnya di bulan Oktober 2019, saat menjawab sesi tanya jawab di Instagram.

Saat itu, Kylie mengakui bahwa dia tidak sabar untuk memiliki lebih banyak bayi, sebelum akhirnya menjawab kalau dia belum siap untuk saat ini.

Anggota termuda dari keluarga Jenner ini memiliki anak dengan mantan kekasihnya, Travis Scott.

Pada tanggal 1 Februari 2020 nanti, putri Kylie Jenner dan Travis Scott, Stormi akan merayakan ulang tahunnya yang kedua.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Meski Belum Siap, Kylie Jenner Ungkap Keinginan Miliki Empat Anak",