Psychotic Villager, Band Lokal Rasa Internasional

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa pun akan terenyuh mendengar sajian musik mereka, terkhusus penyuka musik beraliran folk.

Terinspirasi dari beberapa aliran musik seperti gospel, baroque, serta pop membuat sentuhan di dalam musik Psychotic Villager patut diperhitungkan.

Adrian, sang gitaris sekaligus pencipta lagu di Psychotic Villager mengaku bahwa beberapa karyanya terinspirasi dari soundtrack-soundtrack dalam video game yang sering dimainkannya saat masih kanak-kanak.

"Ada banyak sih yang nge influence, kayak band-band seperti Fleet Foxes, Beach Boy, Of Monster and Men, pianis bernama Ryuichi Sakamoto dan yang paling banyak nge influence itu soundtrack-soundtrack game yang Saya mainkan waktu kecil," kata Adrian kepada Tribun-Medan.com, Rabu (22/1/2020).

Terbentuk sejak 2016, band yang lebih nyaman menyebut aliran musiknya sebagai experimental folk ini sudah merilis dua lagu.

Lagu yang pertama dirilis tahun 2017 berjudul Winter Hymne, bercerita tentang pertarungan antara manusia dan makhluk jahat, yang terinspirasi dari film Game of Thrones.

"Awalnya Saya suka fiksi, dunia yang tidak nyata, makanya lagu yang pertama itu seluruhnya fantasi. Makin ke sini kayanya ngerasa mulai pengin bikin yang lebih relate sama kehidupan sehari-hari," ujar Adrian.

Pada lagu ke dua, tema yang berbeda ini mulai terasa. All The Money That I Need yang dirilis pertengahan 2019 menceritakan hal yang lebih rasional.

Tentang permasalahan yang menimpa manusia secara bertubi-bertubi. All The Money That I Need wajib didengar bagi Anda yang menyenangi lagu-lagu yang 'tidak biasa' dan sangat berhubungan dengan kehidupan.

"All The Money That I Need itu tentang pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi manusia. Kadang kita tuh merasa membutuhkan sesuatu, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat juga, tapi kita tetap saja merasa sangat membutuhkan. Begitulah, bercerita tentang masalah yang dialami, khususnya dari segi finansial," tambahnya.