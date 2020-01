Driver Ojol Kena Prank hingga Rp 500 Ribu, Ini Alasan Polisi Tak Menangkap Si Customer

Dijawab oleh RD, bahwa orderannya lumayan ramai. TyanDwia ini mengaku maklum dan minta waktu lima menit. Namun, sekitar pukul 15.44, dia justru menghubungi RD dan mengirim pesan lagi, “its all just prank”.

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang driver ojek online (ojol) di Tulungagung berinisial RD mendapat orderan fiktif hingga Rp 525.000.

Kasus ini viral di media sosial warga Tulungagung hingga membuat polisi melacaknya.

Ternyata, pemesan yang mengorder fiktif itu adalah siswa SMP.

Berikut kronologisnya:

1. Order Udang Keju

Informasi yang dihimpun wartawan surya.co.id, orderan melalui aplikasi Grabfood itu diterima RD dari seseorang dengan nama TiyanDwia.

Akun itu memesan 50 menu udang keju dari sebuah rumah makan di wilayah Kecamatan Tulungagung, dengan total Rp 525.000, Selasa (21/1/2020).

TiyanDwia menyebut, menu sebanyak itu untuk keperluan arisan keluarga.

2. 'Its All Just Prank'