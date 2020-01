Penyanyi Taylor Swift Absen dari Grammy Awards, Kenapa Ya?

TRIBUN-MEDAN.com- Penyanyi Taylor Swift dikabarkan absen dari Grammy Awards 2020 yang akan digelar di Los Angeles, AS, Minggu (26/1/2020) malam atau Senin (27/1/2020) pagi waktu Indonesia.

Sebelumnya Swift disebut akan memberi penampilan kejutan di panggung Grammy.

• Di Puncak Ketenarannya Johny Indo Malah Campakkan Istri Pertamanya Stella Thia, Ending Mengharukan

Namun E! News mengungkap, Taylor Swift benar-benar tidak menghadiri Grammy.

Taylor Swift merupakan salah satu artis yang mendapat beberapa nominasi di Grammy Awards 2020.

Dia dinominasikan pada kategori Song of the Year, Best Pop Vocal Album, dan Best Pop Solo Album.

Sebelumnya kemungkinan kehadiran Taylor Swift di Grammy Awards sangat dirahasiakan.

Namun dari foto dan video yang beredar di media sosial beberapa hari lalu, papan nama dan foto Taylor Swift diletakkan di salah satu kursi.

• Direncanakan Tampil di Grammy Awards, Rapper YG Malah Ditangkap Polisi Diduga Karena Merampok

Swift berada di samping BTS di baris kedua dan di belakang Beyonce.

Namun belakangan, papan nama itu berganti menjadi Ellen DeGeneres.

Beberapa sumber yang dikutip Variety mengatakan sebenarnya belum ada konfirmasi resmi dari pihak Swift tentang kehadirannya di Grammy.

Sejauh ini pihak Taylor Swift belum memberi pernyataan apa pun tentang hadir atau tidaknya Swift di Grammy Awards 2020.

Sementara itu para penampil di panggung Grammy telah dipastikan. Di antaranya adalah Lizzo, Billie Eilish, Camila Cabello, Jonas Brothers, dan Lil Nas X yang akan tampil bersama BTS dan Billy Ray Cyrus.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tahun Ini Taylor Swift Absen dari Grammy Awards",