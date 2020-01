Maia Estianty Dapat Hadiah Jam Tangan Emas Bertabur Berlian dari Irwan Mussry di Hari Ulang Tahunnya

TRIBUN-MEDAN.com- Genap berusia 44 tahun pada Senin (27/1/2020), Maia mendapatkan kejutan pesta ulang tahun hadiah super mahal dari sang suami.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @maiaestiantyreal, musisi asal Surabaya Jawa Timur itu mengunggah momen makan malam sekaligus pesta kejutan ulang tahunnya pada Minggu (26/1/2020).

Dalam momen makan malam tersebut, tampak suami, anak bungsunya, Dul Jaelani, dan keluarga dari Maia berkumpul di salah satu restoran ternama.

"Niatnya mau makan malam di rumah dengan kakak tercinta yang akan pulang balik ke negaranya Australia,"

"Tapi karena ultahku baru Senin besok, so surprise-nya adalah sekalian ngerayain ulang tahunku," tulis Maia dalam kolom caption unggahannya.

"Soalnya besok pas kerja kena Indonesian Idol, so ulang tahunnya dimajuin (emang nggak lengkap kumpul semua)," lanjutnya.

Mantan istri Ahmad Dhani itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada orang-orang terkasih.

"Thank you my love @irwanmussry. Thank you Chef Luca and team and also my family @kusthini_hs @astrimerianti @pinkyevianty @duljaelani," pungkas Maia.

Selain kejutan pesta ulang tahun, ibu 3 orang anak itu juga mendapat hadiah super mewah dari sang suami.