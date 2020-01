BTS Bakal Kembali Rilis Lagu Kolaborasi Bareng Lauv Maret Mendatang

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop BTS akan merilis sebuah lagu kolaborasi bersama Lauv pada Maret mendatang.

Hal itu disampai RM BTS saat diwawancarai di red carpet Grammy Awards2020.

• Idol Kpop Siwon Super Junior Ingin Sering Kunjungi Indonesia!

RM memastikan lagu kolaborasi BTS dengan Lauv ini akan sangat luar biasa.

"Sebenarnya, kami sudah melakukan kolaborasi dengan Lauv."

"Itu akan dirilis di Maret dan itu sungguh luar biasa," ujarnya.

Sayangnya leader BTS ini hanya memberi informasi sebatas itu.

Sehingga tidak diketahui seperti apa lagu kolaborasi mereka yang baru.

Sebelumnya, BTS dan Lauv sudah pernah berkolaborasi dalam lagu remix Make It Right.

• Idol Kpop IU Ungkap Kondisi Kesehatan Mentalnya Ternyata Setahun Cuma Libur 7 Hari

Lagu Make It Right merupakan lagu dari album BTS berjudul Map of the Soul: Persona.