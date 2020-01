Selebritas Internasional Berikan Ucapkan Dukacita untuk Kobe Bryant saat Grammy Awards

TRIBUN-MEDAN.com- Meninggalnya pebasket dunia Kobe Bryant (41) pada Senin (27/1/2020) mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali kalangan selebritas internasional.

Ungkapan dukacita dari para pekerja seni memenuhi media sosial dan perhelatan Grammy Awards 2020.

Bertepatan dengan hari penyelenggaraan Grammy Awards 2020, ajang penghargaan musik dunia itu turut merasakan kepergian mendiang Kobe Bryant.

Penyanyi Alicia Keys, selaku pembawa acara memberi penghormatan untuk Bryant pada puncak acara setelah penampilan Lizzo.

"Kita berdiri di sini dengan kesedihan dalam rumah yang dibangun Kobe Bryant," kata Alicia dan meminta semua yang hadir di sana untuk mendoakan Bryant serta korban lainnya.

Alicia juga membawakan sepenggal lagu "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday" lalu menutup dengan berkata,

"Kami mencintaimu Kobe." Sebelumnya, Premiere Ceremony, saat mayoritas trofi Grammy didistribusikan, juga sempat mengheningkan cipta untuk Bryant.

Ucapan belasungkawa dari penyanyi dan aktor dunia Para penyanyi dan aktor kenamaan memenuhi media sosialnya dengan ucapan belasungkawa bagi Kobe Bryant dan keluarga yang ditinggalkan.

Penyanyi Justin Bieber mengunggah fotonya saat masih kecil bersama Kobe Bryant di Instagram.