Juri Master Chef Indonesia Vindex Tengker hadir dalam acara Chinese New Year Live Cooking by Chef Vindex yang diselenggarakan di Ball Room Grand Inna Medan, Selasa (28/1/2020) malam.

Grand Inna Gandeng Juri Master Chef Indonesia untuk Kenalkan The New Taste Asian Cuisine

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hotel Grand lnna Medan menggandeng chef kondang Vindex Tengker yang juga dikenal sebagai juri Master Chef Indonesia season pertama dan Top Chef Indonesia, untuk mengembangkan dan memperkenalkan The New Taste Asian Cuisine.

Acara pengenalan The New Taste Asian Cuisine tersebut dilaksanakan dalam suasana perayaan lmlek, dalam acara Chinese New Year Live Cooking by Chef Vindex. Kegiatan ini diselenggarakan di Ball Room Grand Inna Medan, Selasa (28/1/2020) malam.

Direktur Utama PT Hotel Indonesia Group Qodie Ibrahim mengatakan Event Chinese New Year Live with Celebrity Chef Vindex ini merupakan bagian dari program peningkatan layanan hotel. Hal ini sejalan dengan tuntutan customer yang terus meningkat. Salah satu diantaranya adalah pada menu makanan atau cuisine.

Perkembangan dunia kuliner ini melahirkan konsep cuisine yang memikat berkat inovasi dan kreasi yang dilakukan para chef kenamaan yang sarat dengan pengalaman.

"Kegiatan ini kami lakukan sebagai apresiasi kepada para tamu, customers, dan mitra usaha yang telah memberikan kepercayaan kepada Grand Inna Medan khususnya dan PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan hotel-hotel dibawah naungan Hotel Indonesia Group pada umumnya," ujar Qodie Ibrahim memberikan sambutan pada acara ini.

Acara dilaksanakan dalam bentuk set menu, dimana ada empat set menu dinner yang dapat dinikmati.

Chef Vindex Tengker menjelaskan bahwa menu tersebut adalah Fushion Asian Ccuisine yang disesuaikan dengan tema Chinese New Year.

Beberapa menu special disajikan kepada pengunjung mulai dari menu pembuka Duo King Prawn and Salmon with Prosperity Salad and Plum Dressing serta Egg Drop Corn Sup with Siomay.

Sebagai makanan utama ada Asian Surf & Turf yang merupakan kombinasi dari beef tenderloin with black pepper sauce and cantonese style grouper fillet.

Sebagai makanan penutup Mango Pudding with Orange Mango Compote dihadirkan untuk para tamu yang datang. Sepanjang acara juga dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai, live music dan fashion show dengan iringan Violist Carel Liawan.

"Acara ini diharapkan menjadi momen special yang memadukan sajian new cuisine dan entertainment sehingga para tamu mendapatkan pengalaman perayaan lmlek yang memorable," ucapnya.

Event Chinese New Year Live Cooking by Chef Vindex ini dihadiri oleh berbagai pimpinan provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, para tamu, undangan dan mitra usaha. Dalam event ini tamu juga diajak merasakan langsung Ball Room Grand Inna Medan yang baru saja selesai direnovasi.

Ball Room Gram ini dapat digunakan sebagai sarana penyelenggaraan kegiatan MICE yang mampu menampung hingga 350 tamu atau peserta. Sebagai hotel yang berada di lokasi yang sangat strategis (prime location), Grand Inna Medan terus melaksanakan pengembangan.

"Saat ini Grand Inna Medan merupakan satu-satunya hotel di Kota Medan yang memiliki kolam renang air asin atau salt water swimming pool yang sangat baik bagi kesehatan," pungkasnya. (cr18/tribun-medan.com)