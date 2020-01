Kejutkan Publik dengan Foto Bareng Adik Ryochin, Benarkah Luna Maya Sudah Melabuhkan Hatinya?

TRIBUN-MEDAN.com- Sederet lelaki dikabarkan dekat dengan Luna Maya.

Mulai dari seorang pengusaha asal Malaysia bernama Faisal Nasimuddin, hingga pria asal Jepang bernama Ryochin.

Tetapi sampai sekarang tak ada konfirmasi langsung dari Luna perihal kejelasan hubungannya dengan pria-pria di atas.

Namun baru-baru ini dalam postingan yang diunggahnya pada Selasa (28/1/2020), Luna kembali mengejutkan publik.

Bagaimana tidak, dalam postingannya tersebut Luna tampak tampil elegan bersama seorang pria muda.

Ia juga menambahkan keterangan dalam foto yang diunggahnya tersebut.

"Hey Yuu @yu_idlms @idlms.official #tokyo #japan #january #2020 #lunamaya," tulis Luna Maya.

Usut punya usut, sosok yang tengah berpose bersama Luna merupakan adik dari Ryochin yang selama ini disebut-sebut sebagai pria yang tengah dekat dengan Luna.

Sontak saja hal tersebut langsung menimbulkan spekulasi jika Luna memang menjalin hubungan dengan Ryochin.

Bukan tanpa sebab, Luna tampaknya memang akrab dan tak malu-malu berpose di samping sang calon adik ipar.

Bahkan di kolom komentar Ryochin juga ikut memberikan tanggapannya yang mengatakan keduanya memang sedang bekerjasama.

"Cant wait to see your guys collaborating," tulis akun Instagram ryochin424 sembari menyematkan emoji hati berwarna hitam.

Gara-gara postingan itu pula lah banyak orang yang mengira jika Luna memang benar-benar akan melabuhkan hatinya ke Ryochin.(*)

Artikel ini telah tayang di Grid.id dengan judul Pamer Foto Swag Bareng Calon Adik Iparnya yang Ganteng di Jepang, Luna Maya Siap Naik Pelaminan Bareng Ryochin?