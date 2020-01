Sebelum Sesukses Saat Ini, Raisa Ternyata Pernah Jualan Nasi Bakar Keliling Komplek!

TRIBUN-MEDAN.com- Penyanyi bersuara merdu Raisa jauh sebelum berhasil meraih kesuksesan seperti sekarang, Raisa rupanya pernah berjualan nasi bakar.

Fakta tersebut terungkap saat pemilik nama lengkap Raisa Andriani ini menjadi bintang tamu Duo Budjang yang diunggah kanal YouTube Narasi Entertainment pada 18 Desember 2019 lalu.

Dalam video berjudul 'Raisa Aslinya Receh Juga (Part 1)' pelantun lagu 'Kali Kedua' tersebut membeberkan kisahnya.

Ya, sejak kecil istri Hamish Daud ini ternyata pernah menjalankan bisnis berdagang kecil-kecilan.

"Dulu pas gue jadi agen Momogi enggak sekecil ini loh, he he he. Pas SMP," ucap Raisa sambil menyantap sepotong jajanan lawas itu di tangannya.

Kegiatannya tersebut dilakukan Raisa dari kelas ke kelas dan menawarkannya kepada teman-temannya.

"Jadi gue jualannya waktu itu harganya sama kayak di kantin, cuma gue kayak ada servis datang ke kelas," kata Raisa.

Bahkan Raisa kecil sempat sedikit nakal saat menjual dagangnya, yakni dengan tidak menyediakan uang kembalian.

"Pertama gue kasih harga Rp 700, cuma enggak pernah ada kembalian, jadi Rp 1.000," lanjut Raisa sambil tersenyum mengenang pengalamannya.