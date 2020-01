Stand Up Comedy Deli Akan Gelar Mini Show, Tampilkan Ramos Ambarita dan Komika Medan

Salah satu komika Stand Up Comedy Deli saat sedang open mic di acara beberapa waktu lalu

Dokumentasi Stand Up Comedy Deli

TRIBUN-MEDAN.com - Komunitas yang berisikan penggiat stand up comedy asal Medan, Stand Up Comedy Deli akan adakan mini show dalam waktu dekat ini.

Bertemakan Come Back To Bagas, pada show kali ini akan tampil sebanyak lima komika salah satunya adalah peserta Stand Up Comedy Academy (SUCA) 4 Ramos Ambarita.

"Nanti akan ada lima komika yang akan tampil, dan rencanya akan ada dua komika pembuka. Salah satu komika yang akan tampil nanti juga peserta SUCA 4 Ramos Ambarita," kata Admin Stand Up Comedy Deli Samuel Siburian kepada Tribun Medan Rabu (29/1/2020).

Lebih lanjut Samuel menjelaskan bahwa sebenarnya acara ini sudah lama direncanakan, tetapi sempat tertunda karena berbagai kendala.

"Sebenarnya acara ini sudah lama kami rencanakan sejak awal 2019, cuma karena ada kendala dipersiapan, dana dan lokasi akhirnya rencana event ini kami tahan dulu sampai semua teman-teman di dalam komunitas Stand Up Comedy Deli siap untuk acara ini," kata Samuel kepada Tribun Medan Rabu (29/1/2020).

Ia mengatakan bahwa persiapan menjelang acara yang akan diadakan tanggal 15 Februari mendatang ini sudah mencapai 95 persen. Lokasi acara, pengisi acara dan hal-hal teknis lainnya sudah hampir selesai.

"Persiapan bisa dibilang untuk saat ini sudah 95 persen, karena lokasi, tanggal dan pengisi acara sudah bisa dan tidak ada kendala," ujarnya.

Target peserta yang hadir adalah sebanyak 100 orang. Acara akan diadakan di Arabasta Cafe, Marelan.

"Acara ini konsepnya adalah mini show dimana target kami hanya 100 penonton saja di tanggal 15 Februari," sambungnya.

Samuel berharap melalui acara mini show ini dapat meningkatkan lagi ketertarikan masyarakat terhadap stand up comedy sebagai salah satu bentuk kesenian yang juga terdapat nilai-nilai di dalamnya.

Ia juga berharap acara ini dapat menambah semangat para komika Medan untuk terus berkarya dan berani menampilkan dan menyampaikan karyanya.

"Yang kami harapkan dari acara ini semoga penikmat stand up comedy itu masih ada khususnya di Medan, dan juga menjadi langkah awal Stand Up Comedy Deli untuk membuat acara-acara yang lebih besar lagi seperti special show," pungkasnya. (cr14/tribun-medan.com)