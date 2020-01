Ini Kiat Sukses Bintangi Banyak Drama, Kim So Hyun Selalu Fokus Pada Peran yang Diberikan

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Kim So Hyun cukup sukses bintangi banyak drama, seperti Let's Fight Ghost dan Who Are You: School 2015.

Aktris 20 tahun ini melakukan debut akting pertamanya saat masih berusia 13 tahun loh.

Selama 7 tahun berkarier sebagai aktris pun, perempuan kelahiran Australia ini terbilang memikat banyak penonton dengan kemampuannya.

Pasalnya tak hanya sukses berperan sebagai anak-anak, di usia yang kini menginjak dewasa, pesona Kim So Hyun pun semakin kuat.

Nah belum lama ini, Kim So Hyun berbicara tentang kariernya sebagai seorang aktris.

Wawancara singkat itu terekam saat ia melangsungkan pemotretan untuk majalah Dazed Korea, seperti dikutip Grid.ID dari laman Soompi pada Selasa (28/1/2020).

Memulai akting sejak usia 13 tahun membuat imej anak-anak cukup melekat dalam diri Kim So Hyun.

Tak heran jika karier aktingnya disebut cukup stabil lantaran semakin matang usianya, Kim So Hyun justru semakin memukau banyak orang.

Di Korea sendiri jarang ditemui aktris atau aktor yang memulai kariernya sejak usia kanak-kanak dan tetap eksis sebagai aktor atau aktris dewasa.

