Vin Diesel dan Fast and Furious 9

Vin Diesel Buat Penggemar Penasaran Usai Unggah Poster Fast & Furious 9 (FF9) di Sosial Media

TRIBUN-MEDAN.com- Aktor Hollywood, Vin Diesel baru-baru ini membuat penggemarnya penasaran karena mengunggah poster Fast & Furious 9 (FF9).

Poster itu dengan cepat memicu tren dengan sebutan 'The Fast Saga' untuk film kesembilannya.

"Kami semakin mendekat..@TheFastSaga," tulis Vin Diesel melalui akun Twitter @vindiesel yang dikutip Kompas.com, Rabu (29/1/2020).

Poster yang diunggah pemeran Dominic Toretto itu memperlihatkan Dominic sedang duduk di atas kap mobil, foto diambil dari dalam mobil dengan gambar yang menampakkan kalung salib tergantung di kaca spion dalam mobil.

Selain poster, Diesel juga membagikan teaser singkat film Fast & Furious yang juga diunggahnya di media sosial.

Sebagai informasi, trailer perdana Fast & Furious (FF) baru akan keluar akhir bulan ini, 31 Januari 2020.

Fast & Furious 9 memiliki tugas yang tak mudah untuk membuat film franchise ini bisa kembali ke jalan yang benar, terutama setelah banyak orang salah melihat film ini dengan film The Fate of the Furious.

Seperti diketahui, ada konflik antara Dwayne "The Rock"Johnson dan Vin Diesel yang semakin mengerucut di Fast & Furious 8.

Tantangan itu sama sulitnya dengan saat pertama kali membuat Fast & Furious tanpa kehadiran mendiang Paul Walker.