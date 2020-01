Gara-gara Virus Corona Merebak, Lisa BLACKPINK Batal Syuting di China

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Lisa membatalkan rencana perjalanannya ke China.

Hal tersebut karena dampak dari penyebaran virus corona beberapa wilayah di negeri Tirai Bambu tersebut.

Dilansir dari Koreaboo, Jumat (31/1/2020), YG Entertainment mengumumkan bahwa member BLACKPINK ini tidak akan lagi ke China untuk syuting acara variety show bertajuk Youth With You atau Qing Chun You Ni.

Kemudian, YG Entertainment juga mengumumkan bahwa syuting film Youth With You memang tengah dihentikan menyusul penyebaran virus corona.

Diketahui, pada Oktober tahun lalu, Lisa mengonfirmasi bakal gabung dalam acara Qing Chun You Ni di China sebagai pembimbing tari.

Terkait penyebaran virus corona, dilansir dari SCMP, korban jiwa akibat virus yang awalnya menyebar di Wuhan China tersebut sudah 213 hingga Kamis (30/1/2020).

Kemudian, Hingga Kamis (30/1/2020), sebanyak 1.982 kasus baru telah dikonfirmasi terjadi di daratan China.(*)

