Jawaban Yuki Kato saat Ditanya Kapan Nikah di Usianya yang Menginjak 24 Tahun, Ngaku Tak Ada Target

Di usianya yang sudah 24 tahun, Yuki Kato mengatakan keluarganya mulai mempertanyakan kapan ia akan melepas status lajangnya.

Mantan kekasih Ryuji Utomo ini mengaku, keluarganya mulai mempertanyakan kapan ia akan melepas status lajangnya.

"Ditanya 'Pacarnya mana? Kenalin ke kita dong, ayo nikah dong. Kakak, sudah mau nikah, Yuki kapan?'," ucap Yuki saat ditemui di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Dengan sejumlah pertanyaan yang diterima, Yuki Kato mulai memikirkan hal tersebut.

"Kadang aku merasa umur 24 itu sudah tua, tapi setelah dipikir lagi untuk jenjang pernikahan kayaknya 24 masih muda deh. Jadi masih belum mikirin," ucap Yuki Kato.

Walaupun begitu, Yuki sadar suatu saat ia akan menikah.

"Hal ini enggak bisa dihindari karena balik lagi kodratnya saya perempuan. Apalagi kita di negara Timur ya, masih budaya Timur kental sekali. Tapi untuk nikah muda kayaknya belum ada pikiran," tutur Yuki Kato.

Perempuan yang juga berprofesi sebagai presenter ini tak mematok target usia untuk berumah tangga nantinya.

"Enggak ada target umur berapa, just see how it flows," aku Yuki Kato.