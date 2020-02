Mulai Jadi Enterpreuner Zaman Digital, Bisnis Tidak Bisa Gunakan Pola Pikir Konvensional Lagi

Founder Clapham Company Christoper Angkasa saat membawa materi dalam seminar marketing A Guide to Build a Great Busines and 3 Secrets to 10x Income Through Digital Marketing yang diadakan oleh Cohive at Clapham, Sabtu siang (1/2/2020) di Ruko Centre Point, Kota Medan.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jangan berpikir ketika mulai berbisnis, Anda bisa langsung rekreasi, membeli mobil mewah dan sebagainya. Padahal, hal ini baru bisa dinikmati tiga sampai lima tahun setelah bisnis dimulai.

Hal ini diungkapkan Founder Clapham Company Christoper Angkasa dalam seminar marketing A Guide to Build a Great Busines and 3 Secrets to 10x Income Through Digital Marketing yang diadakan oleh Cohive at Clapham, Sabtu siang (1/2/2020) di Ruko Centre Point, Kota Medan.

"Entrepreneur bukan sesuatu yang instan. It is not a short term and never. Entrepreneur adalah orang-orang yang cukup spesial. Mereka lebih rentan terhadap depresi, kecanduan, bipolar. Anda mau menjadi entrepreneur? Anda bisa lihat perusahaan besar tetapi ada cerita di balik itu," katanya.

Sebanyak 66 persen perusahaan diungkapkan Chris tidak akan bisa menjangkau usia ke-10. Dalam berbisnis, dua sampai lima tahun adalah hal yang melelahkan.

Orang-orang yang tidak mampu belajar, tidak bisa mengatur, tidak mengerti pasar seperti apa, semuanya akan hancur.

"Kegagalan adalah kenyataan dari bisnis kewirausahaan. Kenapa bisnis gagal? Nomor 1 adalah no market need. Bisnis yang Anda mulai tidak diperlukan pasar. Ini cukup besar. Saya sering sedih kalau ada yang bilang berbisnis yang penting nyali. Anda harus tahu bisnis Anda ada atau tidak kebutuhannya," ujarnya.

Lalu, bisnis bisa gagal karena tidak ada biaya. Ada marketing yang buruk, tidak menempatkan orang yang sesuai, tidak mengerti pelanggan, tidak ada jaringan hingga tidak punya passion.

"Saya bukan ingin katakan tidak usah jadi entrepreneur. Yang mau saya katakan adalah respect your ambition. Ketika Anfa mau berbisnis, setelah mengetahui fakta tadi, Anda harus bekerja, komitmen dan melanjutkan. Jangan berharap apa yang Anda lakukan harus disodorkan," katanya.

Chris menyampaikan, berbicara Community Building berarti berbicara platform marketing adalah sesuatu yang harus dilakukan hari demi hari. Kalau datang dan belajar tetapi tidak dilakukan, itu tidak akan ada gunanya.

"This is not a game. This is your life. Kalaupun gagal, kita gagal dengan baik. Entrepreneur banyak yang sukses on the second and third bukan di step pertama mereka. Semua untuk long term," ujarnya.