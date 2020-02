Isyana Sarasvati Segera Dinikahi Rayhan, Inilah Potret Momen Siraman dan Pengajian

Sembari duduk memegang buku, Isyana Sarasvati duduk kursi berwarna putih dengan dekor elegan serba putih di belakangnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Foto-foto jelang pernikahan Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra beredar di media sosial.

Unggahan tersebut pertama kali diposting oleh akun Instagram @thebridestory, pada Sabtu (1/2/2020).

Sebelumnya ramai di media sosial bahwa Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra akan menikah di tanggal cantik, Minggu (2/2/2020).

Meskipun belum ada konfirmasi dari Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra namun kabar ini hampir dipastikan benar.

Hal ini lantaran akun Instagram @thebridestory mengunggah foto siraman dan pengajian jelang pernikahan Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra.

Selain itu akun Instagram @thebridestory juga menuliskan caption pada unggahannya.

Caption tersebut juga menjelaskan bahwa Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra telah melangsungkan pengajuan jelang pernikahannya.

"@isyanasarasvati telah melangsungkan acara Pengajian pagi ini. Dalam balutan busana berwarna Champagne hasil karya @studioboh dan make-up flawless oleh @ferryfahrizal, Isyana tampak anggun dan syahdu. Stay tuned with us as we are going to share more beautiful pictures from Isyana and Rayhan Maditra’s big day!"