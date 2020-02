Live Streaming Juventus vs Fiorentina, Tonton Live Liga Italia Berlangsung Mulai Pukul 18.30 WIB

T R I B U N-MEDAN.com - SIARAN LANGSUNG Live Streaming Juventus vs Fiorentina, Live Liga Italia Berlangsung Sesaat Lagi.

//Tonton Live Liga Itaia.

Pekan ke-22 Serie A, kasta tertinggi Liga Italia, akan menyajikan sejumlah pertandingan menarik, di antaranya Juventus vs Fiorentina, AC Milan vs Verona , Udinese vs Inter Milan, Sampdoria vs Napoli dan laga lainnya.

(Cek link live di akhir artikel)

Pertandingan Juventus vs Fiorentina ini akan digelar di Stadion Juventus, Turin, Italia, Minggu (2/2/2020), pukul 18.30 WIB.

Vecchia Signora, julukan Juventus, kini masih nyaman berada di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 51 poin.

Sementara itu, Fiorentina berada di peringkat ke-13 dengan koleksi 25 poin.

Pada pertemuan pertama di Stadion Artemio Franchi, Sabtu (14/9/2019), kedua tim bermain imbang dengan skor 0-0.

Jelang pertandingan kontra Fiorentina, pelatih Juventus Maurizio Sarri mengatakan, Fiorentina merupakan ancaman dan tim yang berbahaya.