Medan Great Sale Dimulai, Cambridge Hotel Medan Beri Diskon Hingga 20 Persen

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Cambridge Hotel Medan kembali berpartisipasi dalam Medan Great Sale tahun ini. Ada dua promo yang ditawarkan oleh hotel yang berlokasi di Jalan Letjend S Parman nomor 217 ini.

"Tahun ini kita memberikan diskon 10 persen untuk pemesanan kamar via hotel website dengan kode promo MGS2020. Selain itu kita memberikan diskon 20 persen untuk FnB di seluruh outlet Cambridge Hotel Medan, " kata Public Relation Executive, Cambridge Hotel Medan, Tinera Siburian, Minggu (2/2/2020).

Ia mengatakan outlet yang dimaksud adalah The Cafe, The Edge Restaurant, The View Music Lounge and Bar, The Rendez-Vous Lobby Lounge, dan The Baked Pastry.

Potongan harga yang diberikan yakni 20 persen. Promo ini berlaku untuk pemesanan ala carte dan buffet yang ada setiap Sabtu dan Minggu di Cambridge Hotel Medan.

Medan Great Sale ini akan berlangsung selama Februari 2020. Ia mengatakan ini bukan pertama kali Cambridge Hotel Medan mengikuti Medan Great Sale.

"Kita juga ingin ikut berpartisipasi memeriahkan acara dari pemerintah Kota Medan ini. Acara ini kan diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, sedangkan perhotelan itu kan termasuk salah satu dari bagian pariwisata jadi kita ikutlah berpartisipasi," imbuhnya.

Selain itu acara ini juga sebagai ajang untuk lebih memperkenalkan Cambridge Hotel Medan. Ia berharap antusiasme masyarakat tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun lalu.

"Antusiasmenya lumayan setiap tahun. Tapi kita tentu berharap masyarakat lebih antusias lagi mengikuti Medan Great Sale ini," ujarnya.

Spesial pada hari kasih sayang yang umum dirayakan sebagai Valentine Day, Cambridge Hotel Medan menawarkan White Valentine's Sky Lounge pada 14 Februari 2020. Paket ini ditawarkan dengan harga Rp 2.288.000 per pasangan di The View Music Lounge and Bar.

Sedangkan The Cafe harga yang ditawarkan Rp423.500 net per pasangan. Bagi anda yang ingin merayakan hari kasih sayang di The Edge Restaurant yang berlokasi di restoran tertinggi di Kota Medan ini, Cambridge Hotel Medan menawarkan paket White Valentine's Sky Dining dengan harga Rp 2.888.888 per pasangan.

"Untuk The Edge kita menyediakan makanan sejenis sushi sedangkan di The Cafe kita menawarkan buffet makanan nusantara, asian, dan western. Kita juga membagikan bunga untuk setiap reservasi," katanya.

Outlet-outlet ini juga akan didesain sedemikian rupa agar hari kasih sayang semakin terasa. Pengunjung yang melakukan reservasi pada valentine ini juga berhak mengikuti lucky draw berhadiah voucher menginap, voucher FnB, dan voucher spa. (cr18/tribun-medan.com)