Penampilan Shakira dan J.Lo di Panggung Super Bowl LIV Mendominasi dan Curi Perhatian

TRIBUN-MEDAN.com- Penyanyi Shakira dan Jennifer Lopez mendominasi paruh waktu panggung Super Bowl LIV yang digelar Minggu (2/2/2020) malam.

Dua diva asal Amerika Latin itu memukau sekitar 60.000 penggemar American Football yang hadir di Miami Hard Rock Stadion, dengan membawakan lagu baru dan lama mereka.

Shakira membuka penampilan dengan parade lagu-lagu berbahasa Inggris seperti "She Wolf," "Empire." Serta, versi remix "Whenever, Wherever".

Sementara itu, Jennifer Lopez membuka aksinya di panggung Super Bowl 2020 dengan menari tiang yang mengingatkan kita akan perannya di film Hustlers.

Jlo membawakan lagu remix dari "Jennie from the Block," ditambah lagu hip hop klasik "Ain't It Funny" dan "Gets Right".

Tak lupa, J.Lo juga membawakan lagu hits miliknya dulu, "Love Don’t Cost A Thing".

Selain penampilan memukau dua penyanyi latin tersebut, ada hal menarik lainnya yang tersisa dari panggung Super Bowl semalam.

Salah satunya, ketika Shakira tampil dengan gerakan enerjik di atas panggung dan langsung menyihir penonton.

Shakira yang tampak begitu menikmati aksinya, membuat ekspresi wajah ke arah kamera dan membuat penggemar langsung mengabadikan dengan kamera mereka.

Tidak berhenti di situ, penggemar bahkan ramai-ramai membuat meme ekspresi wajah Shakira saat sedang menjulurkan lidahnya seakan sedang meledek.

Salah satunya seperti meme yang dibuat oleh akun @T_lumpkin47ABC yang menulis kata disertai video Shakira.

"Apa yang microwave ku lihat ketika aku sedang menunggu makananku," tulis akun tersebut.

"Lidah Shakira..itulah Tweet nya," tulis akun @khaopan mengomentari aksi Shakira di panggung Super Bowl 2020. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Shakira dan JLo, Penyanyi Latin Pertama Sukses Guncang Panggung Super Bowl",