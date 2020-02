Taeyeon SNSD dan NCT Dream Batalkan Konser di Singapura dan Makau, Kenapa Ya?

TRIBUN-MEDAN.com- Taeyeon SNSD dan NCT Dream membatalkan konser di Singapuradi tengah kekhawatiran akan penyebaran virus corona.

Konser solo Taeyeon berjudul The Unseen in Singapore awalnya digelar pada 1 Februari di Singapore Indoor Stadium.

Sedangkan NCT Dream dijadwalkan menggelar konser pada 15 Februari di Star Theater, The Star Performing Arts Centre.

Namun lantaran ancaman virus corona yang terus menyebar, kedua artis SM Entertainment ini memutuskan untuk membatalkan konser mereka.

Hal itu diumumkan oleh perusahan produksi yang menangani konser Taeyeon dan NCT Dream.

"Kami benar-benar minta maaf harus mengumumkan konser Taeyeon The Unseen in Singapore harus ditunda," bunyi pengumuman One Production lewat akun Twitter pribadinya.

Dalam keterangan resmi tersebut, One Production menyatakan akan terus melakukan hal-hal yang disarankan pihak berwenang demi mencegah penyebaran virus corona.

Mereka memastikan bakal mengembalikan uang para penggemar secara penuh yang digunakan untuk membeli tiket konser tersebut.

Taeyeon bukan satu-satunya idol yang harus membatalkan agenda di Singapura.

NCT Dream juga membatalkan konser bertajuk NCT Dream Tour The Dream Show in Singapore.

"Kami meminta maaf mengumumkan konser NCT Dream 'The Dream Show' akan ditunda."

"Penonton yang telah membeli tiket akan menerima pengembalian dana secara penuh," tulis One Production.(*)

