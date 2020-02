Muncul Rekaman di Instagram, Suara Seorang Pria yang Mau Suap Polisi agar Nikita Mirzani Dipenjara

TRIBUN-MEDAN.com- Setelah dipastikan bebas dari penjara, Nikita Mirzani bikin heboh lagi.

Kali ini mantan Sajad Ukra itu memposting rekaman suara yang diduga suara mantan suaminya.

Dalam rekaman tersebut, terdengar suara lelaki yang berbicara berbau penghinaan.

"Your country it's so corrupt. All i have to do is pay the police and put you in jail (Negara kamu negara korupsi, aku cuma perlu bayar polisi biar kamu dipenjara)," katanya.

Dalam keterangan postingannya, nikita Mirzani tak terima bila polisi Indonesia dianggap bisa disogok hanya untuk memenjarakan orang.

Nikita Mirzani meminta agar Polisi mendengar rekaman suara yang ia posting.

“Negara elo itu sangat korupsi. Gue bisa bayar polisi untuk masukin elo ke penjara,

itu artinya netizen, Niki sakit hati aparatur nagara Republik indonesia yang niki cintai dan niki sangat hormati di lecehkan oleh warga asing.

Oleh sajad ukra. Ayah dari azka.