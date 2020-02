Bank Sumut FC Siap Jadi Tuan Rumah Pro Futsal League 2020, Persiapkan Tim 100 Persen

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ajang bergengsi Liga Futsal Profesional (Pro Futsal League) tahun 2020 grup B telah menyelesaikan pekan ketiga (matchday 5-6) yang berlangsung di GOR POPKI Cibubur, Jakarta Timur akhir Januari lalu.

Selanjutnya Pro Futsal League 2020 akan memasuki pekan keempat yang akan berlangsung di Gedung Serbaguna Pemprov Sumatra Utara, Medan selama dua hari, Sabtu-Minggu, 8-9 Februari.

Pada matchday 7-8 pekan keempat grup B tersebut, Tim Futsal Bank Sumut akan bertindak sebagai tuan rumah.

Manajer Bank Sumut FC Andy Roza mengatakan pihaknya sudah siap menjadi tuan rumah LFP 2020 Grup B pada Seri II Pekan ke-4 di Medan.

Dia menjelaskan kesiapan ini tak lepas berkat dukungan semua pihak mulai dari Dirut Bank Sumut Muchammad Budi Utomo, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kadispora Sumut Baharuddin Siagian, serta stakeholder lainnya.

"Persiapan Tim Sudah 100 Persen. Kita akan beri yang terbaik ," ujarnya, Kamis (6/2/2020).

Lebih lanjut kata Andy, terkait sarana dan prasarana (sarpras) pertandingan, pihaknya terus mempercepat perampungan.

Dia menargetkan sebelum PFL pekan keempat dimulai semua fasilitas sudah akan rampung seluruhnya.

Bagi tim tamu yang sudah datang ke Medan juga bisa mempergunakan fasilitas yang mereka siapkan untuk berlatih.

"Kalau lapangan dan fasilitas sudah mencapai 70 persen. Kami ingin sukses sebagai tuan rumah," tutupnya.

Adapun enam Laga akan digelar di GSG pemprovsu per harinya pada 8-9 Februari. Dua laga putri dan empat laga putra Grup B digelar mulai pukul 10 pagi hingh pukul 9 malam.

Sabtu, 8 Februari 2020

10.00 WIB PUTRI MUSI RAWAS vs PUSAKA ANGELS

12.00 WIB COSMO FC JAKARTA vs KANCIL BBK PONTIANAK

14.00 WIB SKN FC KEBUMEN vs BINTANG TIMUR SURABAYA

16.00 WIB NETIC IAIS vs PERSIBA FEMALE

18.00 WIB MUTIARA FC SURABAYA vs BANK SUMUT

20.00 WIB RED MANGUNI vs IPC PELINDO II JAKARTA

Minggu, 9 Februari 2020

10.00 WIB PERSIBA FEMALE vs NETIC IAIS

12.00 WIB SKN FC KEBUMEN vs KANCIL BBK PONTIANAK

14.00 WIB RED MANGUNI vs BANK SUMUT

16.00 WIB PUSAKA ANGELS vs PUTRI MUSI RAWAS

18.00 WIB COSMO FC JAKARTA vs BINTANG TIMUR SURABAYA

20.00 WIB MUTIARA FC SURABAYA vs IPC PELINDO II JAKARTA

