Big Hit Entertainment Bocorkan Jadwal Penanyangan Drama BTS

TRIBUN-MEDAN.com- Big Hit Entertainment memberikan kabar terbaru perihal serial drama yang akan dibintangi oleh personel BTS.

Kabar tersebut disampaikan saat rapat terbuka perusahaan yang digelar pada 4 Februari 2020.

CEO Big Hit, Bang Si Hyuk mengatakan bahwa mereka tengah mempersiapkan drama yang didasarkan pada video musik BTS.

“Kami punya kabar tentang serial drama. Kami mengatakan dalam rapat perusahaan terakhir bahwa kami mempersiapkan drama berdasarkan Bangtan Universe,” kata Bang Si Hyuk dilansir dari Koreaboo, Rabu (5/2/2020).

Kemudian, Bang Si Hyuk membeberkan bahwa serial drama BTS tersebut bakal digarap bekerjasama dengan Chorokbaem Media yang sebelumnya mengerjakan banyak drama terkenal.

Sebut saja, My Mister, W, Memories of Alhambra, Another Miss Oh, dan Oh My Ghost.

Tak berhenti sampai di situ, Big Hit juga bakal bekerjasama dengan Kim Su-jin yang menulis naskah drama untuk Dazzling.

“Ini adalah kisah yang luar biasa, bagaimana tujuh lelaki bertemu di Bangtan Universe dan bersama mulai perjalanan untuk menyembuhkan,” ujarnya.

Sayangnya, para penggemar harus bersabar untuk menyaksikan drama BTS.

Sebab, rencananya baru tayang pada awal tahun 2021.

“Kami berharap kalian menantikan drama ini. Kami memperkirakan tayang di paruh kedua tahun 2020 atau paruh awal tahun 2021," kata Bang Si Hyuk perihal drama BTS.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kabar Gembira, Berikut Bocoran Jadwal Tayang Drama BTS"