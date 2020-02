Hadapi Mutiara FC dan Red Manguni, Tim Futsal Bank Sumut Targetkan Poin Penuh di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim futsal Bank Sumut FC mengincar poin penuh pada pekan ke-4 Pro Futsal League (PFL) 2020 Grup B Seri II yang akan berlangsung di GSG Pemprovsu, Sabtu (8/2/2020) dan Minggu (9/2/2020).

Tim besutan pelatih asal Malaysia Qusmaini Noor Rusli dan Ryan ini menargetkan dua kemenangan pada matchday 6 dan 7 kontra Mutiara FC Surabaya dan Red Manguni, Minahasa.



Manajer Bank Sumut FC Andy Roza mengatakan, persiapan timnya dalam melakoni laga sebagai tim tuan rumah sudah maksimal. Main di Medan akan dimanfaatkan untuk merebut kemenangan.

"Selain ingin sukses sebagai tuan rumah, target di Medan insya Allah kita dapat 6 poin dari dua laga. Peluang semua tim sama aja. Tapi ini main di Medan, persiapan kami juga sudah maksimal," ujarnya, Jumat (7/2/2020).

Andy menuturkan, dua laga di Medan berstatus tuan rumah merupakan laga yang penting bagi Bank Sumut FC. Apalagi saat ini timnya masih bercokol di peringkat keenam klasemen sementara dengan mengumpulkan 4 poin dari 6 laga.

Dia berharap dua kemenangan pada hari Sabtu dan Minggu nanti akan bisa mendongkrak posisi tim nya pada kompetisi futsal terbesar di Indonesia tersebut.



“Meraih enam poin kita bisa naik ke peringkat 5. Kalau beruntung bisa naik ke posisi 4. Karena kalau tidak di kandang sendiri, mau di mana lagi dapat poin penuh,” ungkapnya.

Andy pun berharap warga Sumut dan para pecinta olahraga futsal khususnya Kota Medan sekitarnya bisa meluangkan waktu untuk memberi dukungan langsung pada tik Bank Sumut FC saat berlaga.

Kemenangan memang sangat dibutuhkan timnya untuk memperbaiki posisi di klasemen. Untuk harga tiket umum sebesar Rp 35 ribu, sedangkan untuk mahasiswa dan siswa diberi harga Rp 25 ribu.



“Kami minta support dari penonton dengan yel-yel sehingga pemain tidak merasakan lelah. Tunjukkan juga sama semua, bahwa Medan bisa jadi tuan rumah yang baik. Saya rasa harga tiket cukup terjangkau, dan saya cukup berharap kehadiran masyarakat untuk datang ke GSG Pemprovsu nantinya," tutupnya.



Adapun tim futsal Bank Sumut FC menjadi tuan rumah pekan ke-4 Pro Futsal League (PFL) 2020 Grup B Seri II yang akan berlangsung di GOR Serbaguna Pemprovsu pada Sabtu (8/2/2020) dan Minggu (9/2/2020).

Untuk jadwal laga, Sabtu (8/2/2020), akan dipertandingkan:

10.00 WIB PUTRI MUSI RAWAS vs PUSAKA ANGELS

12.00 WIB COSMO FC JAKARTA vs KANCIL BBK PONTIANAK

14.00 WIB SKN FC KEBUMEN vs BINTANG TIMUR SURABAYA

16.00 WIB NETIC IAIS vs PERSIBA Balikpapan FEMALE

18.00 WIB MUTIARA FC SURABAYA vs BANK SUMUT

20.00 WIB RED MANGUNI vs IPC PELINDO II JAKARTA

Minggu, 9 Februari 2020

10.00 WIB PERSIBA Balikpapan FEMALE vs NETIC IAIS

12.00 WIB SKN FC KEBUMEN vs KANCIL BBK PONTIANAK

14.00 WIB RED MANGUNI vs BANK SUMUT

16.00 WIB PUSAKA ANGELS vs PUTRI MUSI RAWAS

18.00 WIB COSMO FC JAKARTA vs BINTANG TIMUR SURABAYA

20.00 WIB MUTIARA FC SURABAYA vs IPC PELINDO II JAKARTA

(Cha/Tribun-medan.com)