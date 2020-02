U.S Higher Education Fair 2020 akan Digelar di Medan, Hadirkan 13 Perguruan Terkemuka di AS

Konsul AS untuk Sumatera Guy Margalith didampingi EducationUSA Advisor di Medan, Jeffrey Jeo, saat bertemu awak media di Medan, Jumat (7/2/2020).

TRIBUN-MEDAN.com-EducationUSA dan Konsultan Amerika untuk Sumatera bekerjasama dengan berbagai institusi terkemuka di AS akan mengelar pameran pendidikan di Medan.

Dalam pameran pendidikan U.S Higher Education Fair ini, murid dan orangtua akan mendapatkan informasi mengenai ragam lembaga pendidikan di AS, kesempatan beasiswa dan cara mengajukan visa pelajar.

Konsul AS untuk Sumatera, Guy Margalith mengatakan EducationUSA dan Konsulat Amerika Serikat untuk Sumatera akan menghadirkan 13 perguruan terkemuka di AS dalam pameran pendidikan U.S. Higher Education Fair 2020 yang akan dibuka untuk pelajar dan masyarakat umum (gratis).

"Event tahunan ini bertujuan untuk dapat bertatap muka dengan perwakilan di institusi pendidikan tinggi terkemuka di AS," ujarnya didampingi EducationUSA Advisor di Medan, Jeffrey Jeo, Jumat (7/2/2020).

Diakuinya, ia memprioritaskan Sumatera Utara (Sumut) dalam meningkatkan mahasiswa dari Sumut di AS, sebab ia bertemu dengan anak muda, dan ia optimis dengan masa depan anak-anak Indonesia.

"Mereka (anak muda Indonesia) cerdas, dinamis dan kami berkomitmen untuk membantu pendidikan di Indonesia untuk mempersiapkan masyarakat dalam memasuki persaingan global di abad 21," tambahnya.

Guy Margalith menjelaskan saat ini kurang lebih 9 ribu orang Indonesia belajar di AS dan pemerintah Amerika Serikat ingin meningkatkan jumlah tersebut dan menjadi mitra pilihan Indonesia di kawasan Indo-Pasifik terutama bidang pendidikan.

Amerika Serikat memiliki kampus dan universitas ternama di dunia dan memiliki sepertiga anggaran riset dunia. Hal itu memacu lulusan AS untuk berinovasi dan berwirausaha.

"Gelar yang didapat dari AS juga diakui di dunia serta menyiapkan siswa untuk memasuki tenaga kerja global. Pendidikan di AS membuka banyak pintu lapangan kerja dan berbagai kesempatan unik serta memori yang tak akan terlupakan," ujarnya.

EducationUSA Advisor di Medan, Jeffrey Jeo mengatakan pameran tersebut akan diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Februari 2020 mulai pukul 16.00 sore di Hotel Grand Aston City Hall, Grand Ballroom, Jalan Balai Kota No 1, Medan.