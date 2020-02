Wartawan Ini Investigasi Menyamar Orang Gila, Temukan Fakta Pilu dan Mengerikan di RS Jiwa

TRIBUN-MEDAN.com, Elizabeth Cochran Seaman wanita yang lahir 5 Mei 1864 dikenal sebagi jurnalis Nellie Bly.

Tumbuh di Pennsylvania Elizabeth adalah perempuan yang memiliki gagasan luas bahwa perempuan harus memiliki manfaat bagi masyarakat.

Jadi dia memutuskan untuk menyuarakan apapun yang dia inginkan untuk membuat perbedaan pada dunia.

Suatu ketika, setelah membaca sebuah kolumme di Pittsburgh Dispatch bernama "What Girls Are Good For," Elizabeth menjadi sangat kesal sehingga dia menulis surat kepada editor.

Editor, George Madden, pada gilirannya, sangat terkesan dengan kritikan Elizabeth sehingga dia memintanya untuk menulis artikel untuk surat kabar.

Dia melakukannya, dan setelah Madden membacanya, dia menawari Elizabeth pekerjaan tetap dan memberinya sebuah pena bernama: Nellie Bly.

Sebagi jurnalis Nellie Bly dia menulis tentang isu-isu perempuan dan hak-hak perempuan.

Dia juga menulis karya investigasi di mana dia pergi menyamar ke tempat-tempat seperti pabrik untuk mengekspor kondisi buruk tempat wanita bekerja.

Jurnalis Nellie Bly

Tetapi beberapa saat dia meninggalkan Pittsburg untuk ke New York.

Pindah ke kota besar dia mendapatkan pekerja di koran New York Word, dan salah satu tugas paling terkenal adalah menyamar menjadi orang gila untuk masuk ke rumah sakit jiwa.

