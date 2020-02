Gaji Messi Dua Kali Lipat Gaji Ronaldo, Diego Simeone Pelatih Gaji Tertinggi

TRIBUN-MEDAN.com-Megabintang Barcelona, Lionel Messi, kembali jadi pemain termahal di dunia melewati rivalnya, Cristiano Ronaldo. Bahkan, perbedaan gaji keduanya cukup mencolok.



Pada Jumat (7/2/2020), koran olahraga asal Perancis, L'Equipe, mengungkapkan besaran gaji para pesepak bola papan atas Eropa.



Lionel Messi memuncaki daftar tersebut dengan besaran gaji kotor 8,3 juta euro atau sekitar 124 miliar rupiah per bulan.



Perolehan per bulan Messi hampir dua kali Cristiano Ronaldo yang mendapatkan 4,5 juta euro atau 67,5 miliar rupiah per bulan bersama Juventus.

Gaji keduanya mengungguli bintang-bintang sepak bola Eropa lain. Muncul di peringkat ketiga daftar tersebut adalah Neymar dengan bayaran kotor 3 juta euro per bulan. Perolehan Neymar mengungguli duo Barcelona, Antoine Griezmann dan Luis Suarez, yang mendapatkan secara kotor sedikit di bawah 3 juta euro. Barcelona mempunyai tiga dari lima pemain dengan gaji terbesar di dunia: Lionel Messi, Antoine Griezmann, serta Luis Suarez. Gaji Pesepak bolaTermahal di Dunia* Lionel Messi (Barcelona) - 8,3 juta euro/bulan Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 4,5 juta euro/bulan Neymar (PSG) - 3 juta euro/bulan Antoine Griezmann (Barcelona) - 3 juta euro/bulan Luis Suarez (Barcelona) - 3 juta euro/bulan Gareth Bale (Real Madrid) - 2,5 juta euro/bulan Eden Hazard (Real Madrid) - 2,5 juta euro/bulan Kylian Mbappe (PSG) - 1,9 juta euro per bulan Ket*: (Gaji kotor, 1 euro = Rp15.000) Sementara itu, kiper Manchester United, David De Gea, menjadi pemain termahal di Inggris dengan pendapatan 1,76 juta euro per bulan. Kiper Manchester United David De Gea (en.as.com) Ia mengungguli playmaker Arsenal, Mesut Oezil, dan gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, yang sama-sama mengantongi 1,64 juta euro per bulan. Di Serie A, gaji dua bomber Juventus, Gonzalo Higuain (1,09 juta euro) serta Paulo Dybala (1,06 juta euro), menjadi kedua dan ketiga terbesar di kompetisi tersebut. Beralih ke para pelatih, bos Atletico Madrid, Diego Simeone, kembali menjadi pelatih dengan bayaran terbesar di dunia. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, bersukacita di Allianz Arena usai membawa timnya lolos ke final Liga Champions, pada, 3 Mei 2016. (CHRISTOF STACHE/AFP) Ia menerima remunerasi kotor sebesar 3,6 juta euro per bulan. Perolehan Simeone mengungguli bos Manchester City, Pep Guardiola, yang menerima 1,94 juta euro per bulan. Sementara Jose Mourinho (Tottenham) dan Juergen Klopp (Liverpool) masing-masing mendapatkan 1,46 juta euro. Menariknya, L'Equipe mengungkapkan kalau bos baru Barcelona, Quique Setien, "hanya" menerima 500 ribu euro per bulan. Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, membawa pulang gaji kotor 1,4 juta euro per bulan. (Firzie A. Idris) Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Gaji Pemain Termahal di Dunia, Messi Hampir Dua Kali Lipat CR7."