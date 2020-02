Bank Sumut Raih Dua Penghargaan Sekaligus di Peringatan Hari Pers Nasional

TRIBUN-MEDAN.com- Bertepatan dengan Event Peringatan Hari Pers Nasional, Bank Sumut meraih dua penghargaan sekaligus.

Kedua penghargaan tersebut adalah Predikat Gold Winner Kategori E-Magazine Regional Own Enterprise dalam Inhouse Magazine Award (InMA) 2020 untuk majalah internal Bank Sumut News Edisi XX dan 2nd The Best Corporate Secretary & Corporate Communication 2020 Kategori Regional Development Banks BUKU II Aset > 25T dalam Indonesia Corporate Secretary & Corporate Communication Award V 2020 (ICCA V 2020).

Penghargaan itu diserahkan langsung kepada Corporate Secretary PT. Bank Sumut, Syahdan Ridwan Siregar dan Pemimpin Bidang Public Relations PT. Bank Sumut, Sulaiman di dua tempat berbeda, Banjarmasin dan Jakarta.

InMA 2020 diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja para pengelola inhouse magazine (majalah internal) di lembaga dan korporasi.

InMA juga ditujukan untuk meningkatkan level kreativitas penerbitan majalah, agar pada akhirnya dapat memberikan kontribusi perbaikan reputasi organisasi/korporasi penerbitnya.

Apresiasi ini diikuti oleh total 173 entri yang melibatkan tiga dewan juri yang kompeten dibidangnya.

Adapun penilaian dilakukan terhadap kreatifitas sampul muka (cover) majalah internal perusahaan yang terbit selama periode terbit 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.

Ketua Penyelenggara ICCA V 2020 sekaligus Founder Indonesia-Asia Institute, Majalah Economic Review, dan Ideku Group, Irlisa Rachmadiana, mengatakan, para peraih penghargaan ICCA adalah perusahaan-perusahaan yang mampu membuktikan efektivitasnya dalam pembangunan reputasi perusahaan.

Di tengah masuknya era digitalisasi 4.0 yang merujuk pada gambaran situasi perubahan gaya hidup dan perilaku individu maupun organisasi.