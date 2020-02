Kim Soo Hyun Jadi Aktor Korea Termahal, Dibayar Rp 2,3 Miliar per Episode

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop, Kim Soo Hyun, memastikan akan kembali main drama pada 7 Februari 2020.

Drama terbaru Kim Soo Hyun berjudul I'm Psycho but It's OK dan bergenre romantis fantasi.

Kim Soo Hyun mendapatkan bayaran 200 juta won atau sekitar Rp 2,3 miliar per episode.

Capaian Kim Soo Hyun ini menjadi gaji termahal dalam sejarah drama Korea Selatan.

Rekor itu sebelumnya dipegang oleh Lee Byung Hun dengan drama Mr. Sunshine yang mendapatkan gaji 150 juta won atau sekitar Rp 1,7 miliar per episode pada tahun 2018.

Pria berusia 31 tahun tersebut juga masih akan mendapat upah tambahan keuntungan penayangan drama di Netflix dan sejumlah iklan.

Ini merupakan drama Kim Soo Hyun sebagai pemeran utama usai keluar wajib militer pada 1 Juli 2019.

Sebelum drama ini, Kim Soo Hyun juga menjadi cameo dalam drama Hotel De Luna dan Crash Landing on You.(*)

