Marshanda Tulis Ucapan Belasungkawa Atas Meninggalnya Anak Karen Pooroe dan Arya Claproth

TRIBUN-MEDAN.com- Anak Karen Pooroe, ditemukan meninggal dunia setelah jatuh dari balkon lantai enam di apartemen ayahnya.

Karen seolah harus menerima kenyataan pahit, padahal kasus perceraiannya dengan sang suami belum usai.

Tak lama setelah berita duka ini tersebar, aktris cantik Marshanda menuliskan ucapan belasungkawa di akun Instagram pribadinya.

Seperti yang sudah diwartakan Grid.ID sebelumnya, nama Marshanda sempat terseret dalam kasus rumah tangga Karen dan Arya.

Pasalnya, Karen memergoki suaminya berada dan tinggal di gedung apartemen sang aktris.

Dikutip Grid.ID melalui Instagram Story-nya pada Minggu (9/2/2020), Marshanda menuliskan, "I will never stop praying for you, Zefania CarinaClaproth".

"My deepest condolences for Zefi's family. Rest in peace, Zefi. We miss you. Words will never be enough to describe how I am feeling," sambungnya.

"Zefi is such an angel and now she's in heaven resting in peace in the best place with the best care taker, that is God. Amen," tandasnya.

Selain itu, perempuan yang kerap disapa Caca itu juga memposting fotonya bersama Arya dan dua orang pria yang sepertinya saudara Arya dalam feed Instagram.