Menilik New Honda Civic HatchBack RS yang Resmi Diluncurkan di Kota Medan Dengan Harga Rp 500 jutaan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - New Honda Civic Hatchback RS hadir dengan tampilan semakin sporty dengan berbagai perubahan di bagian eksterior dan interior.

Hal ini diungkapkan Perwakilan Honda IDK Group, Ferizal dalam peluncuran model terbaru dari Honda Civic Hatchback di Medan, Sabtu (8/2/2020).

New Honda Civic Hatchback RS memadukan Heritage dari keluarga Civic dipadu dengan karakter varian RS yang merupakan Global Sporty Icon dari Honda.

Sehingga menghasilkan model yang semakin sporty dan semakin stylish sesuai dengan tema Sexiness Intensified.

Eksterior New Honda Civic Hatchback RS kini menampilkan penambahan aero kit pada bumper depan, bumper belakang, dan Side Sill Garnish di bagian samping.

Alloy Wheel berukuran 17 inchi tampil dengan desain Two-Tone untuk semakin memperkuat kesan sporty dari mobil tersebut.

Sementara bagian belakang kini menampilkan New Rear Bumper Diffuser dan New Center Exhaust Pipe with Finisher.

Emblem RS kini juga dilekatkan pada bagian depan dan bagian belakang Honda Civic Hatchback.

Nuansa sporty semakin terasa pada bagian interior dengan desain baru yang memadukan kulit dengan aksen jahitan merah khas mobil sport pada jok.

Kemudian, roda kemudi, tuas transmisi, konsol tengah dan Door Lining, serta desain Spon Pedal bernuansa chrome pada tuas gas dan rem.

New Auto Dimming Rear View Mirror tersedia untuk menghindari pantulan cahaya berlebih sehingga mendukung visibilitas pengendara yang lebih baik, ditambah dengan New 7 inchi Capacitive Touchscreen Display Audio with Smartphone Connection untuk iOS dan Android.

New Honda Civic Hatchback RS tersedia dalam lima pilihan warna, yakni Brilliant Sporty Blue Metallic, Modern Steel Metallic, Rallye Red, Crystal Black Pearl, dan Platinum White Pearl.

New Honda Civic Hatchback RS dijual dengan harga Rp.514.750.000.

(cr23/tribun-medan.com)